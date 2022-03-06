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У Миколаївській області окупанти збили два українських літаки

Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти збили два українських літаки. Це сталось на території Миколаївської області в неділю, 6 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна на посилання на очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

"На жаль, сьогодні збили два наших літаки в районі Пісків. Один із них добре атакував колону, де було скупчення військ біля переправи. Але друге він погарячкував", - розповів миколаївський губернатор.

Раніше Віталій Кім розповів, що територіальна оборона та ЗСУ в Миколаївській області озброюється за рахунок російських окупантів.

Нагадаємо, 5 березня в небі над Миколаєвом був збитий російський літак. Пілотом виявився командир авіаційної ланки з Криму.

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