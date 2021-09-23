У Миколаївській області локомотив зіткнувся з вантажівкою
Фото: у Миколаївській області локомотив зіткнувся з вантажівкою (mk.npu.gov.ua)
На Первомайщині у Миколаївській області сталося ДТП за участі вантажівки КРАЗ та локомотива. Аварія призвела до смерті 55-річного водія.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Згідно з даними слідства, аварія сталася близько о 13:50. Попри екстрене гальмування, 32-річний машиніст локомотиву здійснив зіткнення з вантажівкою марки КРАЗ.
Внаслідок аварії, від отриманих травм, загинув 55-річний водій.
"Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та її причини", - пише пресслужба.
Розслідування триває.
Фото: у Миколаївській області локомотив зіткнувся з вантажівкою (mk.npu.gov.ua)