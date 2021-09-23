ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Миколаївській області локомотив зіткнувся з вантажівкою

Новость на русском →
Миколаїв, Четвер 23 вересня 2021 21:20
У Миколаївській області локомотив зіткнувся з вантажівкою Фото: у Миколаївській області локомотив зіткнувся з вантажівкою (mk.npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

На Первомайщині у Миколаївській області сталося ДТП за участі вантажівки КРАЗ та локомотива. Аварія призвела до смерті 55-річного водія.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Згідно з даними слідства, аварія сталася близько о 13:50. Попри екстрене гальмування, 32-річний машиніст локомотиву здійснив зіткнення з вантажівкою марки КРАЗ.

Внаслідок аварії, від отриманих травм, загинув 55-річний водій.

"Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та її причини", - пише пресслужба.

Розслідування триває.

Фото: у Миколаївській області локомотив зіткнувся з вантажівкою (mk.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаєвська область
NEWS
Вчені розрахували пік четвертої хвилі COVID-19 в Україні
Вчені розрахували пік четвертої хвилі COVID-19 в Україні
DAILY
Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки