У Миколаївській області змінено час комендантської години

З 20 травня на території Миколаївської області запроваджується комендантська година з 22:00 до 06:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську ОВА.
"Дотримуйтеся правил комендантської години. А також - не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - повідомили в обласній адміністрації.
Нгагажаємо, у Миколаєві кафе та ресторанам дозволять продавати алкоголь. Проте купити алкогольні напої зможуть не всі.
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