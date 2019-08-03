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У Харківській області в ДТП з вантажівкою загинули троє людей

Новини » Надзвичайні події    03.08.2019 - 21:04
У Харківській області в ДТП з вантажівкою загинули троє людей
Фото: ДТП в Харківській області (hk.npu.gov.ua)

Аварія сталася в місті Люботині

У Харківській області в місті Люботині в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За попередніми даними, в результаті зіткнення вантажного автомобіля Renault і ВАЗ 2112 загинув водій та два пасажири легковика - жінка і чоловік. Водій вантажівки отримав тілесні ушкодження, зараз вирішується питання про його госпіталізацію.

Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Люботинського відділення поліції.

Нагадаємо, у Закарпатській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю легкового автомобіля і скутера постраждали жінка і однорічна дитина. У п'ятницю, 2 липня, близько 13:40 в селі Хустець сталося зіткнення легкового автомобіля ВАЗ 2106 і скутера, за кермом якого перебувала жінка з однорічною дитиною.

Як писало РБК-Україна раніше, 29 липня в Одеській області зіткнулися два автомобіля, в результаті чого постраждали чотири людини, серед яких одна дитина.

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