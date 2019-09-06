ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Миколаївській області директора держпідприємства викрили на привласненні майна

Новини » Надзвичайні події    06.09.2019 - 10:33
У Миколаївській області директора держпідприємства викрили на привласненні майна
Ілюстративне фото (УНІАН)

Правоохоронці задокументували привласнення майна на 1,5 млн гривень

У Миколаївській області співробітники Служби безпеки України затримали директора державної агрофірми за організацію механізму привласнення майна підприємства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ в Facebook.

У Миколаївській області директора держпідприємства викрили на привласненні майна

Як встановили оперативники, керівник аграрного підприємства укладав угоди з підконтрольними йому фірмами на проведення сільгоспробіт за завищеною вартістю, а також реалізовував цим структурам врожай за заниженими цінами. Також було задокументовано факт викрадення з державного підприємства продукції загальною вартістю в 1,5 млн гривень.

"У місцях зберігання врожаю вилучено для прийняття процесуального рішення 100 тонн продукції вартістю 750 тисяч гривень, підготовленої для відвантаження за підробленими документами на один із місцевих елеваторів", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що за фактом злочину було відкрите кримінальне провадження з ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме привласнення чи розтрата майна, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання оголошення про підозру керівнику агрофірми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки та Генпрокуратури провели спільну спецоперацію по затриманню злочинної групи, члени якої організували схему заволодіння нерухомим майном. У цілому в результаті спецоперації 7 осіб, серед яких 3 організатора і 4 виконавця, були затримані в порядку ст. 208 КПК України.

СБУ блокувала механізм фінансування терористів "ДНР" Посадовців Київської митниці звинувачують у нанесенні збитків державі
Новини України хищение госсредствСлужба безпеки УкраїниНиколаевская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся