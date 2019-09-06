У Миколаївській області директора держпідприємства викрили на привласненні майна

Ілюстративне фото (УНІАН)

Правоохоронці задокументували привласнення майна на 1,5 млн гривень

У Миколаївській області співробітники Служби безпеки України затримали директора державної агрофірми за організацію механізму привласнення майна підприємства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ в Facebook.

Як встановили оперативники, керівник аграрного підприємства укладав угоди з підконтрольними йому фірмами на проведення сільгоспробіт за завищеною вартістю, а також реалізовував цим структурам врожай за заниженими цінами. Також було задокументовано факт викрадення з державного підприємства продукції загальною вартістю в 1,5 млн гривень.

"У місцях зберігання врожаю вилучено для прийняття процесуального рішення 100 тонн продукції вартістю 750 тисяч гривень, підготовленої для відвантаження за підробленими документами на один із місцевих елеваторів", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що за фактом злочину було відкрите кримінальне провадження з ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме привласнення чи розтрата майна, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання оголошення про підозру керівнику агрофірми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки та Генпрокуратури провели спільну спецоперацію по затриманню злочинної групи, члени якої організували схему заволодіння нерухомим майном. У цілому в результаті спецоперації 7 осіб, серед яких 3 організатора і 4 виконавця, були затримані в порядку ст. 208 КПК України.