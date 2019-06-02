ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Миколаївській обл. при лобовому зіткненні автомобілей загинуло 2 людини

Новини » Надзвичайні події    02.06.2019 - 18:20
У Миколаївській обл. при лобовому зіткненні автомобілей загинуло 2 людини
Фото: ДТП в Миколаївській області (mk.npu.gov.ua)

Водії автомобілів в результаті зіткнення загинули, одна пасажирка була госпіталізована

У Миколаївській області на відстані 5 кілометрів від населеного пункту Криве Озеро трапилось зіткнення автомобілів Renault Logan та ВАЗ-2107, що призвело до гибелі 2 осіб, ще 1 людина отримала поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що 27-річний водій автомобіля ВАЗ, який був працівником поліції, помер на місці від отриманих травм, водій автомобіля Renault помер у лікарні, а його дружина була госпіталізована й отримує необхідну медичну допомогу.

На місці пригоду працює слідчо-оперативна група та рятувальники, які встановлюю усі обставини події.

"Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", - повідомили в Нацполіції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області внаслідок зіткнення автівок загинули 4 людини. Дорожньо-транспортна пригода трапилась у Лиманському районі в районі с. Булдинка, на трасі зіткнулися автомобілі Toyota та "ГАЗель", поліцією встановлюються усі обставини події.

У Тернопільській області в результаті ДТП загинули четверо співробітників "Укренерго" У Дніпропетровській області сталася ДТП за участі автобуса зі школярами
Новини України ДТПНиколаевская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся