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Миколаївські десантники збили ворожий "Алігатор"

Фото: миколаївські десантники збили ворожий "Алігатор" (wikipedia-org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 79 окрему десантно-штурмову бригаду Миколаєва.

"Сьогодні, 26 червня, на одному з напрямків, військовослужбовцями одного з підрозділів 79-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був збитий російський вертоліт Ка-52 "Алігатор", - говориться в повідомленні.

Зазначається, что вертоліт збили з ПЗРК "Ігла".

Нагадаємо, сьогодні вранці військовий також збив російський "Алігатор".

Як повідомлялося раньше, вчора український захисник збив російський штурмовик Су-25.

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