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Миколаївська область знову під обстрілами: за добу поранення отримали 16 людей

Фото: за добу у Миколаївській області поранення отримали 16 осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія продовжує бити по Миколаєву та області. За минулу добу поранення отримали 16 місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.

Вчора російські окупанти двічі вдарили по Миколаєву. Також під обстрілами опинилися Березнегуватська, Куцурубська, Галіцинівська та Первомайська громади.

Внаслідок дій ворога поранення отримали 16 осіб, серед постраждалих дітей немає. Всього в лікарнях Миколаївської області знаходяться 297 пацієнтів, які постраждали під час обстрілів. Ще 55 людей отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, 17 червня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого поранення отримали 20 осіб.

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МиколаївМиколаївська областьВійна Росії проти України