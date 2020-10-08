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Під Миколаєвом зіткнулися кілька вантажівок і легкових авто, є постраждалий

Миколаїв, Четвер 08 жовтня 2020 18:15
Під Миколаєвом зіткнулися кілька вантажівок і легкових авто, є постраждалий
Фото: ДТП під Миколаєвом (mk.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Під Миколаєвом на трасі Одеса - Мелітополь - Новоазовськ сталася аварія за участю п'яти фур і двох легкових автомобілів. В результаті ДТП постраждала одна людина.

Про це йдеться в повідомленні управління ДСНС в Миколаївській області.

Повідомляється, що ДТП сталася біля повороту на село Мирне в Миколаївському районі. Зіткнулися п'ять вантажівок (два RENAULT Premium, два MAN, один DAF) та 2 легкових автомобіля (KIA Carens і FORD Mondeo).

На місці з'ясувалося, що водій однієї з фур заблокований, його звільнили з допомогою спеціального обладнання. Каретою швидкої допомоги його було госпіталізованого в лікувальний заклад.

Фото: ДТП під Миколаєвом (mk.dsns.gov.ua)


Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на ходу загорілась маршрутка, на момент пожежі в транспорті були люди. Постраждалих не було. Водії, які проїжджали повз, кинулися на допомогу зі своїми вогнегасниками.

До цього під Києвом п'яний поліцейський збив двох жінок, одна з жертв аварії померла. За даними поліції, він збив їх, коли вони переходили дорогу по пішохідному переходу.

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