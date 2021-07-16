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Під Миколаєвом випробували ударний безпілотник Bayraktar: Міноборони показало відео

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство оборони України випробувало на аеродромі під Миколаєвом турецький ударний безпілотник Bayraktar, який закупили для української армії. Безпілотник виконав низку навчально-бойових завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони в Facebook.

"Під час випробувань Bayraktar TB2 виконав низку навчально-бойових завдань, продемонструвавши очікувано високі результати... Національний флот отримав оновлену версію комплексу Bayraktar ТВ2, радіус дії якого складає 300 кілометрів, замість 150 кілометрів, як у попередніх версіях", - розповіли в міністерстві.

Безпілотник Bayraktar у складі Військово-морських сил буде забезпечувати ефективне спостереження і прикриття узбережжя та акваторій Чорного й Азовського морів.

"Bayraktar також можуть застосовуватися для ураження надводних і наземних об’єктів противника високоточними засобами", - додали в Міноборони.

Міністерство також опублікувало відео з випробувань безпілотника Bayraktar:

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