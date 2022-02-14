"Миколаївгаз" заплатив понад 170 млн гривень податків до бюджетів усіх рівнів

За 2021 рік "Миколаївгаз" сплатив 170,3 млн гривень податків. З них 114,5 млн гривень до державного та 55,8 млн гривень до місцевих бюджетів. Загалом компанії, що працюють під брендом РГК, сплатили минулого року до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд гривень.
Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгазу".
У компанії відмітили, що "Миколаївгаз" є одним з найбільших платників податків в Миколаївській області.
"Піклуючись про своїх працівників і громадах області, ми завжди діємо прозоро в питаннях оплати праці і сплати податків, – зазначила голова правління АТ "Миколаївгаз" Тетяна Бузовська. - Цього року ми продовжуємо розвивати інфраструктуру регіону, а також ведемо ряд нових довгострокових проектів в рамках Стратегії сталого розвитку. У партнерстві з місцевими громадами ми реалізуємо освітні та екологічні ініціативи".
З ініціативи Регіональної газової компанії цього року АТ "Миколаївгаз" реалізовуватиме низку проектів, спрямованих на сталий розвиток регіону.
"Це реалізація спільно з органами місцевої влади проекту переходу низки багатоповерхових будинків з централізованого на індивідуальне опалення. Відкриття освітнього простору для розвитку інтелектуальних, особистісних і професійних навичок співробітників компанії. Співпраця з навчальними закладами в рамках дуальної освіти та багато іншого", - йдеться в повідомленні.
Також в компанії відзначили, що для поліпшення клієнтського сервісу АТ "Миколаївгаз" також активно впроваджує сучасні технології.
"Так, на початку цього року було оновлено мобільний додаток 104.ua з інтегрованим в нього штучним інтелектом. Він самостійно розпізнає фотопоказання приладів обліку, що полегшує клієнтам компанії процес передачі показань газових лічильників", - йдеться в повідомленні.