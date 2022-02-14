"Миколаївгаз" заплатив понад 170 млн гривень податків до бюджетів усіх рівнів

У компанії відмітили, що "Миколаївгаз" є одним з найбільших платників податків в Миколаївській області.

"Піклуючись про своїх працівників і громадах області, ми завжди діємо прозоро в питаннях оплати праці і сплати податків, – зазначила голова правління АТ "Миколаївгаз" Тетяна Бузовська. - Цього року ми продовжуємо розвивати інфраструктуру регіону, а також ведемо ряд нових довгострокових проектів в рамках Стратегії сталого розвитку. У партнерстві з місцевими громадами ми реалізуємо освітні та екологічні ініціативи".

З ініціативи Регіональної газової компанії цього року АТ "Миколаївгаз" реалізовуватиме низку проектів, спрямованих на сталий розвиток регіону.

"Це реалізація спільно з органами місцевої влади проекту переходу низки багатоповерхових будинків з централізованого на індивідуальне опалення. Відкриття освітнього простору для розвитку інтелектуальних, особистісних і професійних навичок співробітників компанії. Співпраця з навчальними закладами в рамках дуальної освіти та багато іншого", - йдеться в повідомленні.

Також в компанії відзначили, що для поліпшення клієнтського сервісу АТ "Миколаївгаз" також активно впроваджує сучасні технології.

"Так, на початку цього року було оновлено мобільний додаток 104.ua з інтегрованим в нього штучним інтелектом. Він самостійно розпізнає фотопоказання приладів обліку, що полегшує клієнтам компанії процес передачі показань газових лічильників", - йдеться в повідомленні.