"Миколаївгаз" відновив повноцінну роботу після карантину

З понеділка, 1 червня, АТ "Миколаївгаз" відновило повноцінну роботу служб, які тимчасово були вимушені перейти у дистанційний режим у зв’язку з введенням карантину.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, з понеділка відновлено роботи зі зняття газових лічильників для проходження планової або позапланової повірки. Контролери "Миколаївгазу" почали відвідувати споживачів для зняття показань лічильників газу (у період карантину ця робота здійснювалась у телефонному режимі).

"Споживачам не варто хвилюватись щодо візитів газовиків, адже "Миколаївгаз" продовжує суворо дотримуватись заходів безпеки з метою попередження розповсюдження вірусу. Щоранку всі працівники підприємства проходять контроль температури тіла. У приміщеннях, де працюють люди, кілька разів на день проводиться санітарна обробка і провітрювання. Щодня перед початком і після зміни водії обробляють дезінфікуючими засобами інструменти та службові машини. У багатьох приміщеннях і офісах розміщено антисептичні засоби. Всі працівники "Миколаївгазу" забезпечені засобами індивідуального захисту – масками, рукавичками, а деякі й спецкостюмами, і використовують їх під час візиту до споживачів", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, 1 червня відкрили для споживачів двері й Центри обслуговування клієнтів, менеджери яких в період карантину надавали консультації телефоном. Але на перший період діють певні правила відвідування. Кількість осіб, які можуть одночасно знаходити в приміщенні, не може перевищувати норму – 1 особа на 10 кв.м. Усі відвідувачі повинні бути в захисних масках, при вході обробляти руки антисептиком і дотримуватись дистанції 1,5-2 м при спілкуванні з менеджерами Центру.

"З першого червня ми відновили особистий прийом клієнтів в Центрах обслуговування. Але все-таки рекомендуємо без крайньої необхідності утриматись від відвідування ЦОКів, а для вирішення газових питань користуватись нашими онлайн-сервісами: особистий кабінет на сайті 104.ua, Вайбер-бот 7104ua або дзвонити у Контакт-центр за номером (067) 65-70-104. Адже, не зважаючи на послаблення, карантин у країні продовжується, і ми радимо споживачам уникати людних місць і берегти своє здоров’я", - говорить начальник управління клієнтського сервісу Мар’яна Жовнерик.

У прес-службі нагадали, що під час карантину АТ "Миколаївгаз" ні на хвилину не зупиняло свою роботу. Аварійно-диспетчерська служба продовжувала працювати в звичайному режимі, доставка газу здійснювалась безаварійно та безперебійно. Було накладено мораторій на відключення споживачів від газопостачання, окрім випадків несанкціонованого втручання. Також підприємство доклало всіх зусиль, аби клієнти могли вирішувати ряд газових питань онлайн.