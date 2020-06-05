"Николаевгаз" возобновил полноценную работу после карантина

С понедельника, 1 июня, АО "Николаевгаз" возобновило полноценную работу служб, которые временно были вынуждены перейти в дистанционный режим в связи с введением карантина.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, с понедельника возобновлены работы по снятию газовых счетчиков для прохождения плановой или внеплановой поверки. Контроллеры "Николаевгаза" начали посещать потребителей для снятия показаний счетчиков газа (в период карантина эта работа осуществлялась в телефонном режиме).

"Потребителям не стоит волноваться насчет визитов газовиков, ведь "Николаевгаз" продолжает строго соблюдать меры безопасности с целью предупреждения распространения вируса. Каждое утро все работники предприятия проходят контроль температуры тела. В помещениях, где работают люди, несколько раз в день проводится санитарная обработка и проветривание. Ежедневно перед началом и после смены водители обрабатывают дезинфицирующими средствами инструменты и служебные машины. Во многих помещениях и офисах размещен антисептические средства. Все работники "Николаевгаза" обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, а некоторые и спецкостюмами, и используют их во время визита к потребителям", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, 1 июня открыли для потребителей двери и Центры обслуживания клиентов, менеджеры которых в период карантина оказывали консультации по телефону. Но на первый период действуют определенные правила посещения. Количество человек, которые могут одновременно находить в помещении, не может превышать норму – 1 человек на 10 кв.м. Все посетители должны быть в защитных масках, при входе обрабатывать руки антисептиком и соблюдать дистанцию 1,5-2 м при общении с менеджерами Центра.

"С первого июня мы возобновили личный прием клиентов в Центрах обслуживания. Но все-таки рекомендуем без крайней необходимости воздержаться от посещения ЦОКов, а для решения газовых вопросов пользоваться нашими онлайн-сервисами: личный кабинет на сайте 104.ua, Вайбер-бот 7104ua или звонить в Контакт-центр по номеру (067) 65-70-104. Ведь, несмотря на ослабление, карантин в стране продолжается, и мы советуем потребителям избегать людных мест и беречь свое здоровье", - говорит начальник управления клиентского сервиса Марьяна Жовнерик.

В пресс-службе напомнили, что во время карантина АО "Николаевгаз" ни на минуту не останавливало свою работу. Аварийно-диспетчерская служба продолжала работать в обычном режиме, доставка газа осуществлялась безаварийно и бесперебойно. Был наложен мораторий на отключение потребителей от газоснабжения, кроме случаев несанкционированного вмешательства. Также предприятие приложило все усилия, чтобы клиенты могли решать ряд газовых вопросов онлайн.