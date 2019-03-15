"Миколаївгаз Збут" поінформував своїх клієнтів про структуру ціни газу

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

У лютневих рахунках за газ споживачі можуть побачити, як їх кошти розподіляються між усіма компаніями, які забезпечують газопостачання

У лютневих рахунках за газ клієнти ТОВ "Миколаївгаз Збут" отримують додаткову інформацію. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Відтепер нарахована сума оплати за спожитий газ представлена в таблиці. В ній позначено, як оплачені споживачем кошти розподіляються між учасниками газового ринку. Таким чином миколаївці отримали доступні і прозорі дані про розподіл їх платежів за газ", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, у рахунках за газ, спожитий у лютому, споживачі Миколаївської області можуть побачити, як їх кошти розподіляються між усіма компаніями, які забезпечують газопостачання. Так, основна частка платежу, а це близько 90%, надходить на рахунки групи "Нафтогаз".

Залишок у розмірі близько 10% розподіляється між Оператором ГРМ і Постачальником. При цьому лише 2,2%, а це приблизно 19 коп. за куб. м реалізованого населенню газу, що йде на рахунок газопостачальної компанії ТОВ "Миколаївгаз Збут".

Фото: зразок рахунку за газ (прес-служба "Миколаївгаз Збуту")

"Що стосується розгорнутої інформації, зазначеної в рахунках, то слід зауважити, що для відображення реальної заборгованості за спожитий природний газ усім побутовим споживачам необхідно своєчасно, до 5 числа місяця, передавати свої фактичні свідчення Оператору ГРМ. Крім того, з лютого 2019 року змінився механізм отримання субсидій, які на сьогоднішній день, в більшості випадків, перераховуються безпосередньо споживачам у готівковій формі. Щоб уникнути непорозумінь і можливого відключення від газопостачання через заборгованість, а також призупинення нарахування субсидії, усім одержувачам такої допомоги радимо своєчасно та в повному обсязі оплачувати виставлені рахунки", - говорить директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Наталія Левченко.

Також у прес-службі зазначили, що новий формат платіжок за газ містить не тільки нарахування спожитого газу, але і іншу корисну інформацію по особовому рахунку споживача. Зокрема, обсяг спожитого газу в енергетичних одиницях, довідку про сервіси для дистанційного взаємодії з фахівцями компанії і т. п.