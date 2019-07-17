"Миколаївгаз Збут": популярність онлайн-платежів за газ зросла на третину

Кожен шостий клієнт ТОВ "Миколаївгаз Збут" платить за газ онлайн. У червні платіжними системами скористалися понад 53 тис. глиентов ТОВ "Миколаївгаз Збут", а це майже кожен шостий споживач газу Миколаївської області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Вже четвертий рік поспіль компанія працює над розширенням спектру можливостей для своїх клієнтів зручно платити за газ. Так, одним з найбільш популярних в даний час є Особистий кабінет на сайті 104.ua. З його допомогою можна не тільки оплатити за газ, але і передати показання лічильника, переглянути історію своїх нарахувань і платежів, завантажити рахунок, дізнатися актуальну ціну на природний газ і навіть звернутися до фахівців газової компанії з питанням. Зараз зручність Особистого кабінету оцінили вже понад 85 тис. споживачів газу Миколаївській області", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, інтерес до платіжних систем останнім часом також значно зріс. Якщо порівнювати січень і червень 2019 року, то кількість онлайн-платежів по них зросла на 35% - з 39,6 тис. до 53,1 тис.

"Ми постійно працюємо над тим, щоб розширити функціонал взаємодії з нами. Прагнемо спростити для наших клієнтів можливість передати показання лічильника і своєчасно оплатити газ, щоб вони не втрачали свій час, стоячи в чергах, а могли провести його з користю по своїх справах. І ми раді відзначити, що нам це вдається, адже все більше клієнтів віддають перевагу дистанційним сервісів", - резюмує директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Наталія Левченко.

У компанії відзначають, що останнім часом помітили і позитивну динаміку розрахунків споживачів за природний газ. Так, у травні за газ, спожитий у квітні, клієнти компанії розрахувалися на 80%, а вже в червні ця позначка досягла майже 100%.

"Однак миколаївці ще не погасили всі борги, накопичені за опалювальний період з жовтня по квітень 2018 2019 року. Загальна сума заборгованості становить майже 420 млн гривень. Борг за газ може стати причиною для відмови у виплаті субсидій та нарахування пені. Тому в "Миколаївгаз Збуті" нагадують, що згідно Правил постачання природного газу побутовий споживач зобов'язаний щомісяця забезпечувати своєчасну і повну оплату вартості природного газу. Якщо він не мав можливості це робити певний період і накопичив борги, йому необхідно звернутися в компанію для укладення договору реструктуризації. В іншому випадку, газопостачання йому буде обмежено", - йдеться в повідомленні.