"Миколаївгаз Збут": 88% учасників акції "Твоя енергонезалежність" залишили кошти для подальших розрахунків

Газова труба (УНІАН)

Кошти в розмірі 0,689 млн гривень газопостачальна компанія повернула 12% учасників акції

Станом на 15 червня 88% учасників акції "Твоя незалежність" (1010 споживачів) вирішили використовувати залишки своїх акційних коштів у розмірі 3,398 млн гривень для поточної і подальшої оплати за природний газ.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Учасниками акції "Твоя незалежність", яка проводилася в період з вересня 2019 року по березень 2020 року НАК "Нафтогаз України", стали 1358 споживачів природного газу Миколаївській області", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що через теплі погодні умови і зниження в опалювальний сезон ціни на газ нижче акційної, не всі споживачі вичерпали свій запас блакитного палива. Тому починаючи з 20 квітня 2020 року в Особистому кабінеті на веб-сайті 104.ua став доступний функціонал, який дозволяє повернути ці кошти, або направити на оплату поточного і майбутнього споживання.

"Якщо споживач не використовував акційні кошти і хоче направити їх на оплату поточного і майбутнього споживання, йому досить просто оформити заявку у Особистому кабінеті. Для отримання залишку коштів на банківський рахунок споживачеві необхідно направити заяву встановленого зразка на поштову адресу: м. Миколаїв, вул. 7 Слобідська, 70 В/1 або на електронну адресу компанії contact@mkgaszbut.104.ua. Примірник заяви розміщений на офіційному сайті нашої компанії. Після отримання заяви ми зможемо оперативно повернути кошти", - розповідає директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Дмитро Маслов.

За словами прес-служби, перевірити інформацію про повернення коштів можна в Особистому кабінеті на сайті 104.ua.

"Станом на 15 червня 73 клієнта ще не визначилися з залишком коштів на акційному рахунку. Тому компанія закликає учасників акції якомога швидше визначитися з тим, куди вони хочуть направити ці гроші - повернути на банківський рахунок або залишити на особовому рахунку в рахунок оплати поточного чи майбутнього споживання", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева