"Миколаївгаз Збут": майже 500 споживачів вже купили газ за акційною ціною

За перші два тижні акції "Твоя незалежність" 485 клієнтів ТОВ "Миколаївгаз Збут" вже закупили майже півмільйона куб. м газу на опалювальний сезон за літньою ціною. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Перші два тижні акції показали, що дуже багатьох споживачів ця акція зацікавила. Але однією з умов було відсутність боргів. З метою розширення можливостей споживачів приєднатися до акції з 9 вересня таку умову було скасовано, через те, що завдяки економії взимку споживачі зможуть погашати борги за раніше спожитий газ", - йдеться в повідомленні.

Оформили покупку газу в Центрі обслуговування клієнтів 162 клієнта, а вдвічі більше споживачів зробили це через Особистий кабінет на сайті 104.ua. Споживачі Миколаївської області придбали близько 500 тис. куб. м газу за фіксованою ціною - 5 995,53 гривень за 1000 куб. м. Також у прес-службі розповіли, що за першу декаду акції "Твоя незалежність" проявили зацікавленість та отримали консультації в Центрах обслуговування клієнтів Миколаївської області 16,7 тис. споживачів газу.

"Скористатися акцією "Твоя незалежність" можуть навіть ті споживачі, які мають борги за попередні періоди. Але закуплений обсяг газу в рамках акції буде використовуватися ними тільки в опалювальний період з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року. Участь в акції не звільняє таких споживачів від необхідності погашення накопичених боргів за попередні періоди", - розповідає директор ТОВ "Миколаївгаз Збут" Наталія Левченко.

У прес-службі нагадали, що в акційною ціною - 5 995,53 гривень за 1000 куб. м не враховані послуги з доставки газу, які встановлюються в залежності від регіону. Вартість послуг по доставці газу, а також залишок передплаченого газу по акції "Твоя незалежність" будуть вказані в щомісячному рахунку за використане паливо.

"Приєднатися до акції і оплатити покупку можна двома способами: онлайн через Особистий кабінет на сайті 104.ua або в Центрі обслуговування клієнтів. Для оформлення покупки в ЦОК потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний номер, актуальні показання лічильника газу, а також 100% оплатити замовлений обсяг газу. У Особистому кабінеті споживачеві необхідно ввести показники свого лічильника, вказати обсяг газу, який він хоче придбати, і сплатити сформований програмою рахунок. При цьому слід зауважити, що майже 70% заявок на купівлю газу оформлені саме онлайн", - йдеться в повідомленні.

Максимальний обсяг закупівлі газу обмежений - 25 тис. куб. м на одне домогосподарство. Гарантом збереження запасів газу та стабільної ціни на нього є НАК "Нафтогаз України".