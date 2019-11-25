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"Миколаївгаз": споживачі без лічильників будуть переведені на граничні норми споживання

Новини » Енергетика     25.11.2019 - 17:28
"Миколаївгаз": споживачі без лічильників будуть переведені на граничні норми споживання
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відмова від установки газового лічильника за рахунок "Миколаївгазу" позбавляє можливості встановити безкоштовний лічильник пізніше

АТ "Миколаївгаз" активізувало роботу з встановлення безкоштовних лічильників газу побутовим споживачам. Компанія направила 2300 листів-попереджень споживачам, які досі споживають газ за нормами і користуються двома газовими приладами - плитою та колонкою. Про це повідомляє прес-служба "Миколаївгазу".

У листах говориться, що в разі відмови від встановлення лічильників газу за рахунок АТ "Миколаївгаз", такі споживачі будуть переведені на граничні норми споживання газу, як того вимагає Кодекс газорозподільних систем.

У компанії нагадали, що згідно Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", Оператори ГРМ повинні встановити лічильники газу для категорії споживачів "населення" в такі строки:

  1. комплексно, у тому числі для опалення (для тих споживачів, які користуються газовим опалювальним котлом) - до 1 січня 2012 року;
  2. для підігріву води та приготування їжі (для тих, хто використовує плиту і газову колонку) - до 1 січня 2016 року;
  3. тільки для приготування їжі (плита) - до 1 січня 2021 року.

"Перший етап АТ "Миколаївгаз" реалізувало повністю. А що стосується другого етапу, тут у компанії виникли певні складнощі. Хоча терміни встановлення приладів обліку для тих, хто використовує плиту і газову колонку, вже пройшли, компанія не змогла повністю забезпечити їх лічильниками газу. На це є дві основні причини: перша - частина споживачів, яким компанія планувала встановити лічильник, були відсутні (не проживали вдома), друга - частина споживачів просто відмовлялася від встановлення приладів обліку", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі також підкреслили, що зараз в Україні діють економічно необґрунтовані норми споживання газу - 10,5 куб. м на людину при наявності плити і колонки. Вони нижче реального обсягу споживання газу даної категорії.

"Споживачі, які відмовляються від встановлення безкоштовних лічильників, вважають, що розраховуватися за нормою їм вигідніше, дешевше. Але ми хочемо їх попередити, що, згідно з Кодексом газорозподільних систем, в разі відмови від встановлення лічильника газу за кошти компанії, вони будуть переведені на граничні норми споживання - з 10,5 куб. м до 23,6 куб. м на одну людину", - говорить комерційний директор АТ "Миколаївгаз" Сергій Щербаков.

У компанії також відзначають, що відмова від встановлення газового лічильника за рахунок АТ "Миколаївгаз" позбавляє можливості встановити безкоштовний лічильник пізніше. Споживачеві доведеться згодом встановлювати лічильник вже за свій рахунок. А якщо він цього не зробить, то згідно з положеннями Закону україни "Про комерційний облік газу" з 1 січня 2021 року газопостачання йому буде припинено.

"У вирішенні цього питання АТ "Миколаївгаз" також заручилося підтримкою Миколаївської облдержадміністрації", - йдеться в повідомленні.

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