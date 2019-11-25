"Николаевгаз": потребители без счетчиков будут переведены на предельные нормы потребления

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отказ от установки газового счетчика за счет "Николаевгаза" лишает возможности установить бесплатный счетчик позже

АО "Николаевгаз" активизировало работу по установке бесплатных счетчиков газа бытовым потребителям. Компания направила 2300 писем-предупреждений потребителям, которые до сих пор потребляют газ по нормам и пользуются двумя газовыми приборами - плитой и колонкой. Об этом сообщает пресс-служба "Николаевгаза".

В письмах говорится, что в случае отказа от установки счетчиков газа за счет АО "Николаевгаз", такие потребители будут переведены на предельные нормы потребления газа, как того требует Кодекс газораспределительных систем.

В компании напомнили, что согласно Закону Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", Операторы ГРМ должны установить счетчики газа для категории потребителей "население" в следующие сроки:

1) комплексно, в том числе для отопления (для тех потребителей, которые пользуются отопительным газовым котлом) - до 1 января 2012 года;

2) для подогрева воды и приготовления пищи (для тех, кто использует плиту и газовую колонку) - до 1 января 2016 года;

3) только для приготовления пищи (плита) - до 1 января 2021 года.

"Первый этап АО "Николаевгаз" реализовало полностью. А что касается второго этапа, здесь у компании возникли определенные сложности. Хотя сроки установки приборов учета для тех, кто использует плиту и газовую колонку, уже прошли, компания не смогла полностью обеспечить их счетчиками газа. На это есть две основные причины: первая - часть потребителей, которым компания планировала установить счетчик, отсутствовали (не проживали дома), вторая - часть потребителей просто отказывалась от установки приборов учета", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что сейчас в Украине действуют экономически необоснованные нормы потребления газа - 10,5 куб. м на человека при наличии плиты и колонки. Они ниже реального объема потребления газа данной категории.

"Потребители, которые отказываются от установки бесплатных счетчиков, считают, что рассчитываться по норме им выгоднее, дешевле. Но мы хотим их предупредить, что, согласно Кодексу газораспределительных систем, в случае отказа от установки счетчика газа за средства компании, они будут переведены на предельные нормы потребления - с 10,5 куб.м до 23,6 куб.м на одного человека", - говорит коммерческий директор АО "Николаевгаз" Сергей Щербаков.

В компании также отмечают, что отказ от установки газового счетчика за счет АО "Николаевгаз" лишает возможности установить бесплатный счетчик позже. Потребителю придется впоследствии устанавливать счетчик уже за свой счет. А если он этого не сделает, то в соответствии с положениями Закона "О коммерческом учете газа" с 1 января 2021 года газоснабжения ему будет прекращено.

"В решении этого вопроса АО "Николаевгаз" также заручилось поддержкой Николаевской облгосадминистрации", - говорится в сообщении.