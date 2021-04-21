"Миколаївгаз" здійснив півсотні реконструкцій з початку року

Клієнти звертаються за заміною або перенесенням газових приладів, установкою додаткового газоспоживаючого обладнання, а також установкою лічильників.

Споживачам газу, які планують здійснити реконструкцію газової системи, слід пам'ятати, що здійснювати ці роботи мають право виключно фахівці, у яких є відповідний дозвіл і ліцензія. Самовільне втручання у систему газопостачання категорично заборонено законом.

Фахівці АТ "Миколаївгаз" мають високий рівень професіоналізму і багаторічний досвід, що в поєднанні з новітніми технологіями дозволяє виконувати роботи будь-якого рівня складності. Всі фахівці, які проводять реконструкцію системи газопостачання, постійно проходять атестацію та перепідготовку, підтверджуючи свою кваліфікацію.

Для того, щоб замовити послугу реконструкції, потрібно звернутися в Клієнтський простір 104 ua із заявою. Кожного клієнта супроводжує персональний менеджер, який контролює всі етапи виконання робіт, допомагає індивідуально підібрати газове обладнання.

"Миколаївгаз" надає послуги не тільки по реконструкції, але і по приєднанню до газових мереж комплексно. Це дуже зручно, адже клієнтові не потрібно самостійно контролювати всі процеси - видачу технічних умов, розробку проекту, здійснення будівельно-монтажних робіт, прийом в експлуатацію. Клієнт пише заяву і надає документи - далі компанія здійснює комплекс необхідних робіт до пуску газу. Клієнт у телефонному режимі в будь-який час може поцікавитися у персонального менеджера станом виконання робіт", - розповіла начальник Миколаївського управління клієнтського сервісу ТОВ "104.ua" Юлія Давидчук.

Послуга по реконструкції доступна як для фізичних, так і для юридичних осіб. Фіксованої вартості послуги немає. Вона розраховується індивідуально, відповідно до проекту і комплексу робіт.

У цьому році "Миколаївгаз" здійснив уже 46 реконструкцій. У минулому році цю послугу отримали понад 200 клієнтів компанії.