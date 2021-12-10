"Миколаївгаз": 65% клієнтів заборгували за послугу з розподілу

Станом на 10 грудня 2021 року тільки 35% клієнтів АТ "Миколаївгаз" своєчасно сплатили за послугу з розподілу газу. На початок грудня загальна сума боргу побутових споживачів перед компанією становить 53 млн гривень.

У компанії відзначають, що своєчасна плата за розподіл газу – це гарантія безаварійного і безперебійного газопостачання. Адже за рахунок тарифних коштів фінансується робота аварійно-диспетчерської служби 104, здійснюється модернізація, Капітальний ремонт газопроводів, обслуговування та заміна застарілого газорегулюючого обладнання, утримання та обслуговування мереж та багато іншого. Тому дуже важливо, щоб оплата за розподіл газу проводилася споживачами вчасно.

"Ми вдячні всім, хто вчасно розраховується за послугу з розподілу газу. І саме тому до новорічних свят ми зробили акцію для наших клієнтів "Новорічна карусель подарунків". Серед тих споживачів, які повністю розрахуються за розподіл газу до кінця року, буде проведено розіграш цінних призів", – розповідає комерційний директор АТ "Миколаївгаз" Віталій Нестеренко.

АТ "Миколаївгаз" закликає своїх клієнтів своєчасно розраховуватися за надані послуги – щомісяця до 20 числа.

"У свою чергу компанія подбає про належний стан мереж та розподіл газу до кожного споживача 24/7. Нагадуємо, що швидко і зручно можна оплатити розподіл газу онлайн через Особистий кабінет на сайті 104.ua або через оновлений мобільний додаток 104.ua", - йдеться в повідомленні.