"Миколаївгаз": 33 виробника тепла досі не мають постачальника газу

В Миколаївській області налічується 47 виробників тепла. Станом на 9 вересня 33 з них досі не включені до реєстру ні одного з постачальників природного газу. Згідно із законодавством, АТ "Миколаївгаз" не має права здійснювати доставку газу таким споживачам. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Внесені в минулому році зміни до кодексу ГТС дають право постачальнику газу давати доручення на відключення споживачів, а газорозподільна компанія буде змушена припинити доставку газу таким компаніям, - говорить комерційний директор АТ "Миколаївгаз" Сергій Щербаков. - Ми сподіваємося, що власники теплопостачальних підприємств встигнуть підготуватися до опалювального сезону і будуть включені в реєстр постачальника газу".

За дорученням постачальника газу АТ "Миколаївгаз" буде змушена вжити заходів щодо припинення газопостачання побутових споживачів, підприємств, установ, організацій, які є виробниками теплової енергії, навіть якщо вони постачають тепло на такі соціально важливі об'єкти, як навчальні заклади або лікарні.

У прес-службі зазначили, що органи місцевого самоврядування, власники підприємств до початку опалювального сезону повинні прийняти всі можливі заходи, щоб виробники тепла для потреб населення були включені до реєстру ПСО-постачальника природного газу.

"Чинне нині законодавство не забороняє відключення споживачів газу протягом опалювального сезону. Доручення на відключення надсилає оператору ГРМ постачальник газу для потреб населення. Відключення ж в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальних, теплотранспортных і теплогенеруючих організацій, які забезпечують енергією населення, підприємства та установи, може призвести до надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального або навіть державного масштабу", - йдеться в повідомленні.

АТ "Миколаївгаз" поінформувало окремими листами про ситуацію, що склалася в області, Офіс Президента України, Рада національної безпеки і оборони, Кабінет Міністрів України, органи місцевого самоврядування і виконавчої влади, а також безпосередньо підприємства та організації, які є виробниками тепла.

Крім того, 27 серпня газорозподільна компанія провела круглий стіл з питання підготовки до нового опалювального сезону з участю представників ТКЕ, нагадавши про необхідність вирішити це питання до початку опалювального сезону.

"Минулого року Кабміном було видано розпорядження від 03 жовтня 2018г. №717-р "Деякі питання опалювального сезону 2018/19 року", яким учасникам ринку було доручено забезпечувати безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в необхідних обсягах. В цьому році відповідне рішення уряду ще не прийнято", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі також нагадали, що в минулому році у Кривому Розі 800 тис. споживачів тепла залишилися без опалення в кінці листопада і вийшли на акції протесту. Працівники підприємств, що здійснюють виробництво тепла для потреб населення, вдалися до зриву пломб, що є порушенням чинного законодавства.