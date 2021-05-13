"Миколаївгаз": 140 тисяч клієнтів користуються особистим кабінетом

З 2015 року 138,5 тисяч клієнтів АТ "Миколаївгаз" створили Особистий кабінет на сайті 104.ua. За перший квартал 2021 року проведено 10,7 тисяч нових реєстрацій. З поширенням коронавірусу онлайн-сервіс набув особливої популярності, оскільки дозволяє цілодобово дистанційно керувати своїм особовим рахунком.

"Онлайн-сервіс відкриває клієнтам безліч можливостей. На сайті можна ознайомитися з балансом та історією нарахувань за газ і його розподіл (доставку), дізнатися суму боргу або переплати, проаналізувати споживання газу за рік в розрізі місяців, передати показання лічильника і відразу оплатити", - йдеться в повідомленні.

Крім того, доступна послуга зворотного зв'язку з оператором, який готовий проконсультувати з будь-якого газового питання.

"Цього року ми оновили інтерфейс особистого кабінету, розширивши його можливості. Тепер, користувач може приєднати до свого аккаунту до 25 особових рахунків і таким чином подбати про своїх близьких і рідних, які живуть віддалено", - розповідає начальник Миколаївського управління клієнтського сервісу ТОВ "104.ua" Юлія Давидчук.

За словами прес-служби, "Миколаївгаз" постійно розширює для своїх клієнтів можливості цифрової взаємодії з компанією. Так був створений ряд додаткових онлайн-сервісів, які дублюють основні функції особистого кабінету, дозволяючи при цьому користуватися будь - яким зручним девайсом-комп'ютером, планшетом або смартфоном. Це мобільні додатки 104 Mobile і 104 Mobile Light, а також чат-боти 7104ua в Вайбер і телеграм.

Також у прес-службі зазначили, що Вайбер-бот є другим за популярністю сервісом. Ним користуються вже майже 37,5 тисяч споживачів газу Миколаєва. Його особливістю є можливість передавати показання лічильника за допомогою фото. Такий спосіб унеможливлює допущення помилок при наборі цифр вручну і гарантує точність в нарахуваннях за спожитий газ.

"Платформа 104.ua і додаткові онлайн-сервіси пропонують клієнтам "Миколаївгазу" прості універсальні рішення. Передача показань лічильника або розрахунки за газ і його доставку зручні, незалежно від місцезнаходження клієнта", - йдеться в повідомленні.