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У Миколаєві через спеку виникла масштабна пожежа на підприємстві

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П'ятниця 01 липня 2022 18:27
У Миколаєві через спеку виникла масштабна пожежа на підприємстві Фото: у Миколаєві через спеку виникла масштабна пожежа на підприємстві (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергій Пишкін

На одному з підприємств Миколаєва сталася масштабна пожежа. Площа вогню становить орієнтовно 150 кв. м.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.

"Близько 16:00 на території підприємства в Миколаєві виникла масштабна пожежа, яка не пов'язана із ворожими обстрілами", - пише пресслужба ДСНС.

До гасіння пожежі залучено спеціальну техніку ДСНС. Площа пожежі становить близько 150 кв.м.

Як відзначають у ДСНС, попередня причина горіння - самозаймання через аномальну спеку.

Фото: у Миколаєві через спеку виникла масштабна пожежа на підприємстві (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Харкові, внаслідок ракетного удару, в південній частині міста почалася пожежа.

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