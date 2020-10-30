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У Миколаєві завершились українсько-британські військові навчання

Миколаєв, П'ятниця 30 жовтня 2020 12:17
У Миколаєві завершились українсько-британські військові навчання
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 30 жовтня, закінчились спільні військові навчання України та Великобританії Warrior Watcher 2020. Вони проходили на базі навчального центру ВМС України у Миколаєві.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Як повідомляється, протягом двох тижнів учасники навчань ознайомлювались з теоретичними основами планування та оцінки ризиків захисту аеродромів і критичних об’єктів інфраструктури за стандартами НАТО. Після цього вони відпрацювали практично на картах плани охорони та оборони аеродромів.

"За вихідні дані британські колеги надали інформацію реально існуючих у них аеродромів, що зробило тренування цікавим та дозволило відпрацювати методики планування охорони та оборони аеродромів, які застосовують у ЗС Великобританії", - зазначили у відомстві.

Також відомо, що наступні навчання Warrior Watcher мають бути проведені на базі вже Повітряних Сил ЗС України із залученням представників ВМС України та інших силових структур.

Фото: військові навчання (mil.gov.ua)

Нагадаємо, в середині вересня в Миколаївській області відбулися навчання "Об'єднані зусилля-2020", в рамках яких відбулася висадка сотень британських десантників.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не проти розміщення британських десантників в Миколаївській області.

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