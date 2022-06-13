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У Миколаєві знову вибухи. Сєнкевич розповів про ситуацію в області

Фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич (mkrada.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Ворог продовжує обстрілювати Миколаївську область. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич оприлюднив інформацію обласної військової адміністрації станом на 08:00 ранку 13 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в Telegram.

М. Миколаїв

Зранку, 13 червня, у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.

Баштанський район

Вдень, 12 червня, були обстріли у Широківській громаді. За попередньою інформацією потерпілих немає, пошкоджені житлові будинки і зруйновані фермерські склади.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. За попередньою інформацією пошкоджені житлові будинки.

Миколаївський район

Інформація про будь-які події внаслідок військових дій протягом доби не надходила.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відповів, чи загрожує місту наступ росіян.

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Миколаїв