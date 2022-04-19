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У Миколаєві ворожі снаряди влучили у склад та житловий будинок. Виникли пожежі

Фото: у Миколаєві виникли пожежі через обстріли (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 19 квітня обстріляв Миколаїв з артилерії. Ворожі снаряди влучили в склад та житловий будинок, в результаті чого виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що загоряння виникло у складському приміщенні магазину "Сантех Буд Маркет Аладін" на Херсонському шосе та будинку.

Вогонь поширився на 200 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучили декілька бригад рятувальників, а також співробітників "Миколаївобленерго", "Миколаївгаз" та екіпаж патрульної поліції.

Нагадаємо, нещодавно окупанти знову обстріляли Миколаїв та Очаків. Ворожі снаряди влучили в житлові будинки.

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Війна Росії проти УкраїниМиколаївДСНС