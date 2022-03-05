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У Миколаєві ворога повністю вибили з міста: фото і відео героїчної оборони українців

Автор: Світлана Мащенко

5 березня російські війська активно штурмували Миколаїв, але місто вистояло і відбило атаку ворога. ЗСУ збили чотири вертольоти окупантів, один літак, затримали пілота.

Дивіться і читайте нижче в матеріалі, як місто себе захищало

О 16: 35 голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що окупантів вибили з міста.

"У нас багато трофейної техніки. Ми їх вибили не тільки з міста, з Кульбакіно, а зараз вони просто тікають. В основному в напрямку Херсона. У напрямку Шевченко, Луча, Снігурівки", - написавши голова ОДА.

На жаль, за словами чиновника, є втрати і серед мирного населення.

"У місті немає ніякої ворожої техніки. Місто на замку. Величезна подяка військовим за їх роботу! Повітряну тривогу знімаємо!" - заявив він.

Нижче відео з затриманим пілотом збитого літака. Він назвався командиром авіаційної ланки. При допиті сказав, що він родом з Далекого Сходу. Військова частина 59882 розташовується в Криму, місто Саки.

А ось те, що залишилося від його літака.

Фото: t.me/kpszsu

Так тепер виглядає знищений вертоліт під Миколаєвом.

Фото: t.me/mykolaivskaODA

Останки збитого під Миколаєвом ворожого вертольота. Всього українські військові знищили чотири вертольоти в області.

Фото: збитий 5 березня вертоліт в Миколаївській області (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Ще один літальний апарат, знищений 5 березня в Миколаївській області. Місто Очаків.

Фото: t.me/kpszsu

А ось ворожі льотчики, яких затримали в області.

Також в ОДА розповіли про захоплену техніку з буквами Z на борту.

"Не панікуйте! Зараз йде техніка з Кульбакіно з буквою "Z". Це захоплена нами техніка", - попередив ще вдень Віталій Кім.

Що відбувається в Миколаєві зараз, можна дізнатися з нашого онлайн.

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Миколаїв