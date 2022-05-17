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У Миколаєві воду подаватимуть погодинно. Опубліковано графік

Миколаїв (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

У Миколаєві воду в приватні і багатоповерхові будинки городян подаватимуть за графіком - з сьомої до десятої ранку і з вісімнадцяти до двадцяти годин вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Николаевводоканала".

"Минулого тижня працівники МКП "Николаевводоканал" наповнювали водопровідну мережу міста, а тому були перебої з водопостачанням. Відсьогодні для николаевцев вода централізовано подаватиметься за графіком: з 07.00 до 10.00 ранку, з 18.00 до 20.00 вечора", - говориться в повідомленні.

Відзначається, що в ці години перебої з постачанням води можуть бути тільки в разі виконання ремонтних робіт. Про них на підприємстві обіцяють попереджати заздалегідь.

У проміжку з 10: 00 до 18: 00 працівники МКП "Николаевводоканал" будуть заповнювати водопровідну мережу. Це пов'язано з тим, що зараз водозабір проводиться з Бузького лиману, а для цієї води потрібно більше часу на очищення. Але і після цього вода залишається технічною, використовувати її можна тільки для господарсько-побутових потреб.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області зруйновані мости замінять тимчасовими переправами. Тимчасові будови для проїзду вже обладнані у Вознесенську та Новій Одесі.

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МиколаївВодопостачання