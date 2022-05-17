У Миколаєві воду подаватимуть погодинно. Опубліковано графік

У Миколаєві воду в приватні і багатоповерхові будинки городян подаватимуть за графіком - з сьомої до десятої ранку і з вісімнадцяти до двадцяти годин вечора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Николаевводоканала".
"Минулого тижня працівники МКП "Николаевводоканал" наповнювали водопровідну мережу міста, а тому були перебої з водопостачанням. Відсьогодні для николаевцев вода централізовано подаватиметься за графіком: з 07.00 до 10.00 ранку, з 18.00 до 20.00 вечора", - говориться в повідомленні.
Відзначається, що в ці години перебої з постачанням води можуть бути тільки в разі виконання ремонтних робіт. Про них на підприємстві обіцяють попереджати заздалегідь.
У проміжку з 10: 00 до 18: 00 працівники МКП "Николаевводоканал" будуть заповнювати водопровідну мережу. Це пов'язано з тим, що зараз водозабір проводиться з Бузького лиману, а для цієї води потрібно більше часу на очищення. Але і після цього вода залишається технічною, використовувати її можна тільки для господарсько-побутових потреб.
Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області зруйновані мости замінять тимчасовими переправами. Тимчасові будови для проїзду вже обладнані у Вознесенську та Новій Одесі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.