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У Миколаєві вранці прогриміла серія потужних вибухів

Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ранок в Миколаєві почався з вибухів. У місті та області спрацювали сирени повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.

Як повідомляється, прогриміло понад десять вибухів.

Жителів просять залишатися в укриттях.

"Понад 10 потужних вибухів прогриміло в Миколаєві! Повітряна тривога триває! Не виходьте з будинків і укриттів! Всю важливу інформацію повідомлю вам з часом", - написав Сєнкевич.

Нагадаємо, російські війська запустили 9 ракет по Миколаєву із зенітно-ракетної системи С-300, потрапивши в ряд об'єктів інфраструктури. Серед них, зокрема, готель в центрі міста під назвою "Миколаїв".

Всього в результаті ворожої атаки жертв не зафіксовано, відомо про одного пораненого.

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Миколаїв