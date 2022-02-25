RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Миколаєві розведуть мости. Жителів закликають оперативно повернутися додому

Автор: Наталія Юрченко

Міська влада Миколаєва прийняла рішення розвести мости. Міський голова Олександр Сєнкевич звернувся до жителів і закликав оперативно повертатися додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ніколаєва в Facebook.

"Дорогі миколаївці! Є два важливих повідомлення для вас. Найближчим часом розводимо наші мости - на невизначений термін. Прошу якомога швидше повернутися в свої будинки і не виходити на вулицю", - сказав градоначальник.

Нагадаємо, активні бої зараз відбуваються в Херсоні. Російські окупанти прорвали оборону і взяли контроль над переправою до міста.

Також відомо, що через обстріли ворожих військ у Київській області загинули 4 мирних жителя, ще 15-поранені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України