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У Миколаєві лунають гучні вибухи. Жителів просять залишатися в укриттях

Порт Миколаєва (Фото: wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

У Миколаєві лунають вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич також рекомендував триматися якомога далі від вікон і по можливості залишатися в укриттях, або дотримуватися правила двох стін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Сенкевича.

Нагадаємо, що у Миколаївській області зруйновані мости замінять тимчасовими переправами. Тимчасові будови для проїзду вже обладнані у Вознесенську та Новій Одесі.

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