У Миколаєві пролунали потужні вибухи

Жителів просять залишатися в укриттях.

"У місті лунають потужні вибухи. Знову оголошена повітряна тривога у всій області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупаційні війська Росії в ніч на 19 серпня завдали ракетного удару по Миколаєву. В результаті одна людина отримала поранення. Були зруйновані будівлі університету.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.