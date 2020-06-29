У Миколаєві від поранення в голову загинула дружина депутата облради

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі дружини депутата Миколаївської обласної ради. Розпочато розслідування за статею "умисне вбивство".

Про це повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.

Повідомлення про трагедію поліцейські отримали сьогодні близько 10 ранку.

"До поліції надійшло повідомлення від 34-річного депутата Миколаївської обласної ради про те, що його дружина з травматичної зброї спричинила собі поранення в голову", - повідомили у поліції.

На виклик відразу виїхали слідчі та керівництво обласної поліції. Зазначається, що 33-річна жінка померла на місці події. У поліції уточнили, що її чоловік знаходився разом із померлою у помешканні.

"Наразі всі обставини та причини події з’ясовуються. Попередньо, як того вимагає процедура у подібних випадках, розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 ККУ", - додали у поліції.

Нагадаємо, у кінці травня у Києві знайшли застреленим народного депутата Валерія Давиденка.

У ГПУ основною версією смерті нардепа вважають самогубство.