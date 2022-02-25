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У Миколаєві прогриміли два потужні вибухи: горить заправка і склад ПММ

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Миколаїв, П'ятниця 25 лютого 2022 23:39
У Миколаєві прогриміли два потужні вибухи: горить заправка і склад ПММ Фото: у Миколаєві після обстрілів загорілися заправка і склад ПММ (twitter.com/brewerov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Миколаєві ввечері 25 лютого прогриміли два потужні вибухи. Як повідомив глава Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім, російські окупанти завдали удару по складах з пальним і аеродрому в Кульбакино.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Віталія Кіма.

"Обстрілюють військову інфраструктуру-аеродром (в Кульбакіно - ред.), базу ПММ на Херсонському шосе, залізничний склад", - сказав Кім.

Глава ОДА допустив, що вночі обстріли Миколаєва продовжаться. Він додав, що керівники районів міста та області на місцях самостійно приймають рішення про оголошення повітряної тривоги.

Користувачі соцмереж публікують фото і відео наслідків вибухів на складах ПММ. На кадрах видно заграву, що висвітлює нічне небо над містом, і клуби чорного диму.

Як уточнило місцеве видання "Преступности.НЕТ", удар стався в районі хлібзаводу №1. Його представники побоюються, що вогонь може перекинутися на територію підприємства.

У Миколаєві прогриміли два потужні вибухи: горить заправка і склад ПММ

Фото: пожежі в Миколаєві після обстрілів російським окупантами (twitter.com/Clown_ITT)

Нагадаємо, сьогодні у Миколаєві виявили кілька ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

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