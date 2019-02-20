У Миколаєві поліція проводить 120 обшуків в школах і комунальних підприємствах

Службові особи підприємств з метою розкрадання 7 млн бюджетних гривень постачають до школи продукцію неналежної якості

Правоохранители в Николаеве сегодня, 20 февраля, проводят более 120 обысков в учебных заведениях, на комбинате общественного питания, а также у фирм-поставщиков продуктов питания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что 20 февраля правоохранителями в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины по факту присвоения и растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Николаевского горсовета, проводятся обыски в николаевских учебных заведениях и коммунальных и частных предприятиях.

В частности, служебные лица нескольких предприятий, действуя по предварительному сговору со служебными лицами Коммунального производственного предприятия с целью завладения средствами из местного бюджета на общую сумму не менее 7 млн гривен поставляют на адреса учебных заведений города продукцию несоответствующего качества.

Стоимость продукции значительно ниже заявленной в актах выполненных работ по условиям договоров, заключенных с Управлением образования Николаевского городского совета.

Напомним, полиция в понедельник, 18 февраля, проводила обыски в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета. В департаменте подчеркивали, что обыски проводят с целью получения договорной и бухгалтерской документации.