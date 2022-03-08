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У Миколаєві поліцейські точними пострілами знищили танк окупантів (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Миколаєві поліцейські показали, як українці знищують танк та БМП російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

Зокрема, правоохоронці точними вистрілами знешкодили ворожі танк та БМП.

"Ох і дали наші жару окупантам в Миколаєві. Точними вистрілами знешкоджено ворожі танк та БМП. Горить-палає. Атаки противника ефективно відбивають бійці територіальної оборони, херсонського та миколаївського КОРДу і патрульної поліції. Все буде Україна", - йдеться в дописі.

Раніше ми повідомляли, що під Харковом ліквідовано російського генерала та низку старших офіцерів.

Також ми писали, що тероборона Сумської області показала нову "колекцію" трофеїв від окупанта.

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Миколаїв