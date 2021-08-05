У Мінрегіоні представили фотовиставку знакових регіональних будівельних об’єктів 2020 року

Міністерство розвитку громад та територій провело урочисту церемонію вітання з нагоди Дня будівельника та фотовиставку знакових регіональних об’єктів, побудованих протягом 2020 року в рамках програми президента " Велике будівництво ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінрегіону.

"Сотні локацій по всій країні на початку минулого року були тільки кресленнями, а сьогодні, завдяки вам, стали справжньою окрасою міст і громад. Кожен об’єкт, побудований вами - це нова сторінка майбутнього достатку, можливостей і розвитку", - наголосив міністр Олексій Чернишов.

Зазначимо, що кожна область самостійно визначала власні кращі будівельні об’єкти, а також учасників нагородження, які зробили значний внесок у розбудову України у межах програми "Велике будівництво". Під час церемонії були вручені подяки від прем’єр-міністра, Міністерства розвитку громад та територій, почесні грамоти та нагрудні знаки.

"Коли ви будуєте нові стадіони та спортивні майданчики - країна інвестує у майбутніх чемпіонів світу. Коли ви будуєте сучасні школи та садочки - країна виховує великих вчених. Коли ви будуєте лікарні - країна рятує людей. Я Вам щиро дякую за те, що ви робите", - звернувся до будівельників Олексій Чернишов.

До привітання також приєдналися голова комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко та його заступниця Олена Шуляк.

Варто зауважити, що в межах програми "Велике будівництво" 2020 року було побудовано або реконструйовано 114 шкіл, 100 дитячих садочків та 101 спортивний об’єкт.

Водночас в рамках програм "EMERGENCY 2020" та "Сільська медицина" реалізовано понад 600 проєктів медичної галузі.