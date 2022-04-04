У Миколаєві під обстріли окупантів потрапило гінекологічне відділення

Російські окупаційні війська 3 квітня обстріляли гінекологічне відділення однієї з лікарень Миколаєва. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сенкевича .

"Наслідки вчорашніх обстрілів. Гінекологічне відділення однієї з лікарень Миколаєва. На щастя, ні медики, ні пацієнти не постраждали", - зазначив міський голова.

На опублікованих кадрах помітно, що відділення зазнало руйнувань. У будівлі вибиті вікна та двері, розкидані речі та пошкоджена деяка лікарська апаратура.