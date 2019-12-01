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У Миколаєві напали на журналіста

Новини » Надзвичайні події     01.12.2019 - 12:30
У Миколаєві напали на журналіста
Фото: Олександр Влащенко (novosti-n)

Потерпілого госпіталізували

У Миколаєві ввечері 30 листопада невідомі напали на журналіста місцевого ЗМІ Олександра Влащенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, вчора близько 22:40 журналіст місцевого видання повідомив, що біля будинку по вулиці Садовій невідомий бризнув йому в очі невідомою речовиною, після чого вдарив в обличчя та втік. Медики після огляду госпіталізували потерпілого.

"Попередньо, слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження), санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до виправних робіт на строк до одного року", - заявили в поліції.

Як повідомляються місцеві ЗМІ, напад стався на журналіста видання "Новини-N" Олександра Влащенка. Лікар діагностував у Влащенка ураження невідомою речовиною слизових оболонок очей, порожнини рота та трахеї, а також травму нижньої губи. Травма губи потребує хірургічного втручання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області чиновник місцевої сільської ради напав на журналіста. Чиновник відмовився відповідати на питання представників ЗМІ, після чого сів за кермо та спрямував автомобіль в бік журналістів. В результаті інциденту постраждав співробітник "Центру журналістських розслідувань".

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