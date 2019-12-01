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В Николаеве напали на журналиста

Новости » Происшествия     01.12.2019 - 12:30
В Николаеве напали на журналиста
Фото: Александр Влащенко (novosti-n)

Пострадавшего госпитализировали

В Николаеве вечером 30 ноября неизвестные напали на журналиста местного СМИ Александра Влащенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, вчера около 22:40 журналист местного издания сообщил, что возле дома по улице Садовой неизвестный брызнул ему в глаза неизвестным веществом, после чего ударил в лицо и убежал. Медики после осмотра госпитализировали пострадавшего.

"Предварительно, следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение), санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до исправительных работ на срок до одного года", - заявили в полиции.

Как сообщаются местные СМИ, нападение произошло на журналиста издания "Новости-N" Александра Влащенко. Врач диагностировал у Влащенко поражения неизвестным веществом слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи, а также травму нижней губы. Травма губы требует хирургического вмешательства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области чиновник местного сельского совета напал на журналиста. Чиновник отказался отвечать на вопросы представителей СМИ, после чего сел за руль и направил автомобиль в сторону журналистов. В результате инцидента пострадал сотрудник "Центра журналистских расследований".

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