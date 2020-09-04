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У Миколаєві чоловік помер під час затримання поліцією

Миколаїв, П'ятниця 04 вересня 2020 10:19
У Миколаєві чоловік помер під час затримання поліцією
Фото: автомобіль поліції (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Миколаєві під час затримання поліцією помер чоловік. Щодо дій співробітників поліції охорони проводять перевірку.

Про це повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.

Інцидент стався ввечері 3 вересня. Близько 20 години у поліцію надійшло повідомлення, що на вулиці 1-а Інгульська в Центральному районі Миколаєва невідомий чоловік вчиняє хуліганські дії, кидається в перехожих цеглою.

На місце прибув наряд поліції охорони. Чоловік вчинив непокору правоохоронцям, через що до нього були застосовані наручники.

"Чоловіку стало погано, через що працівники поліції охорони зняли наручники і почали надавати допомогу і викликали швидку. Однак, на жаль, медики, які прибули на місце події, лише зафіксували смерть 29-річного чоловіка", - повідомили в поліції.

Тіло чоловіка буде направлено для проведення експертизи, щоб встановити, чи був він під дією якихось препаратів, і що стало причиною смерті.

"У разі виявлення неправомірних дій, розслідування буде проводити Державне бюро розслідувань", - додали в поліції.

Раніше РБК-Україна писало, що в середині червня в Дніпрі під час затримання чоловік застрелив співробітника поліції.

Також повідомлялося, що в Чернівецькій області чоловік, намагаючись втекти від правоохоронців, поранив двох поліцейських з пістолета.

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