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У Дніпрі під час затримання застрелили поліцейського

Новини » Надзвичайні події     19.06.2020 - 21:35
У Дніпрі під час затримання застрелили поліцейського
Фото: пістолет, з якого був убитий поліцейський (mvs.gov.ua)

Поліцейському перед смертю вдалося надіти на злочинця наручники

У Дніпрі 19 червня під час затримання підозрюваного у розбійному нападі був застрелений співробітник поліції. Зловмисник вистрілив кілька разів у правоохоронця з пістолета.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Наголошується, що вранці, 19 червня, у Дніпрі було скоєно розбійний напад. Під час того, як можливого злочинця намагалися автомобілем доставити до відділку поліції для встановлення особи, зловмисник кілька разів вистрілив у поліцейського, який сидів поруч.

"Зловмисник здійснив кілька пострілів з пістолета Макарова у бік оперуповноваженого Шевченківського відділення поліції Дарвіна Потуданського. 26-річний поліцейський, будучи пораненим і стікаючи кров'ю, все ж затримав підозрюваного. А після того, як надів на нього наручники, помер", - повідомили в МВС.

Раніше РБК-Україна писало, що 10 червня у Чернівецькій області чоловік, намагаючись втекти від правоохоронців, поранив двох поліцейських з пістолета.

Також повідомлялося, що на початку червня в Харківській області група чоловіків здійснила напад на поліцейських, обстрілявши і порізавши шини їх автомобіля.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДніпроФК ДніпрополицияСтрільба
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