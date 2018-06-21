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У Миколаєві маршрутка на смерть збила пішохода

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 12:54
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Внаслідок ДТП загинув 81-річний пішохід

У Миколаєві сьогодні вранці, 21 червня 2018 року, маршрутка на смерть збила пішохода. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

"Сьогодні, 21 червня, близько 9:45 у Миколаєві на пр. Центральному сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі та пішохода, який перетинав проїзну частину на пішохідному переході", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, внаслідок ДТП загинув 81-річний пішохід.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

 

Фото: ДТП у Миколаєві (mk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в районі ТРЦ Ocean Plaza пасажирський поїзд збив на смерть двох людей.

У Тернополі зіштовхнулися три легкові машини та дві маршрутки Перевіряти ремені безпеки в автомобілях будуть за допомогою відеофіксаторів, - нардеп
Теги публікації: ДТП, Миколаїв  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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