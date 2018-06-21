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В Николаеве маршрутка насмерть сбила пешехода

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 12:54
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате ДТП погиб 81-летний пешеход

В Николаеве сегодня утром, 21 июня 2018 года, маршрутка на смерть сбила пешехода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

"Сегодня, 21 июня, около 9:45 в Николаеве на пр. Центральном произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и пешехода, который пересекал проезжую часть на пешеходном переходе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате ДТП погиб 81-летний пешеход.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Фото: ДТП в Николаеве (mk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в районе ТРЦ Ocean Plaza пассажирский поезд сбил на смерть двух людей.

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Теги публикации: ДТП, Николаев  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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