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У Миколаєві йдуть запеклі бої

Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві йдуть запеклі бої з російськими окупантами. Українські військові тримають оборону і не дають противнику просунутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ГВС).

Прикордонники також опублікували відео запеклих боїв у місті.

На кадрах видно численні спалахи в нічному місті.

Також жителі Миколаєва повідомляють про численні звуки вибухів.

Новина доповнюється...

Раніше повідомлялося, що 12 березня у Миколаївській області українські військові змогли загнати російських окупантів у "кільце", прицільним вогнем зруйнувавши понтонну переправу і відрізавши їм шлях до виходу. Після цього ЗСУ накрили ворога ударами з артилерії.

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