У Миколаєві йдуть запеклі бої з російськими окупантами. Українські військові тримають оборону і не дають противнику просунутися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ГВС).
Прикордонники також опублікували відео запеклих боїв у місті.
На кадрах видно численні спалахи в нічному місті.
Також жителі Миколаєва повідомляють про численні звуки вибухів.
Новина доповнюється...
Раніше повідомлялося, що 12 березня у Миколаївській області українські військові змогли загнати російських окупантів у "кільце", прицільним вогнем зруйнувавши понтонну переправу і відрізавши їм шлях до виходу. Після цього ЗСУ накрили ворога ударами з артилерії.
Всі оперативні новини про події в Україні – читайте в нашій онлайн-трансляції.