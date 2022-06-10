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З Миколаєва виїхало більше половини населення, - мер Сєнкевич

Фото: мер Миколаєва Олександр Сінкевич (facebook_com_SenkevichNikolaev)
Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії з Миколаєва виїхали більше половини жителів. Однак точне число поки невідомо.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

За його словами, з 480 тисяч жителів у місті залишилося близько 230 тисяч.

"Це ми дивилися за використанням води і за вивезенням сміття. Найближчим часом ми також хочемо отримати інформацію від мобільних операторів з кількістю мобільних телефонів, і тоді зможемо більш точно оцінити, скільки людей виїхало", - заявив він.

Нагадаємо, глава ОВА Віталій Кім розповів, чому Росія посилила обстріли Миколаєва.

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