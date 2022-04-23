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Миколаїв і Харків змінюють час комендантської години на Великдень. Львів повертає

Фото: регіони коригують комендантську годину через Великдень (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

У регіонах України прийняли рішення змінити тривалість комендантської години на Великдень. У Миколаєві і Харкові, наприклад, вона почнеться сьогодні о 19:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви місцевої влади.

Як заявив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, комендантська година в Миколаєві буде з 19:00 до 05:00.

"Є у нас дані про те, що готуються підлості з боку орків саме в цю ніч, тому я всіх прошу залишитися вдома сьогодні... І завтра по можливості нікуди не ходіть", - зазначив він.

Керівник Харківської області Олег Синєгубов повідомив, що в регіоні також змінюється час комендантської години - вона триватиме з 19:00 до 05:00. Нічних богослужінь не буде.

Водночас голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що через диверсійну загрозу прийнято рішення про відновлення комендантської години у Великодню ніч з 23:00 до 05:00. Надалі щодня комендантська година діятиме з 23:00 до 05:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія погрожує обстрілювати українські церкви на Великдень, тому вірян просять бути обережними.

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