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Ніякої здачі національних інтересів України не буде, - Зеленський

Новини » Політика    11.10.2019 - 14:47
Ніякої здачі національних інтересів України не буде, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент пообіцяв завершити війну на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не допустить капітуляції перед Росією. Про це він повідомив під час виступу в Одесі, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський пообіцяв завершити війну на Донбасі і відновити територіальну цілісність України. За його словами, на це спрямовані всі зусилля.

"Моя позиція в цьому питанні була і залишається незмінною. Це позиція українського народу, яку я як президент буду захищати. Донбас - це Україна, і там має панувати мир. Належить повне припинення вогню, повернення всіх наших полонених, виведення іноземних військових формувань, встановлення контролю над державною кордоном. А місцеві вибори там мають відбутися виключно за українським законодавством під увагою не кулеметів, а міжнародних спостерігачів. Ми ніколи не забудемо і про аннексированном Крим, повернення якого стане нашим наступним викликом", - сказав президент.

Також він запевнив, що ніякої "капітуляції" перед Росією не буде.

"Повірте, у мене вже алергія на слово "капітуляція". Хочу ще раз запевнити, ніякої здачі національних інтересів України не буде. Це не про мене і не про Україну", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, під час прес-марафону Зеленський заявив, що під час нормандської зустрічі не будуть прийняті компромісні рішення. За його словами, рішення щодо компромісів, які будуть загрожувати настроям у країні або незалежності України, він брати не буде.

Зеленський виступив проти введення воєнного стану. Як він повідомив, під час введення воєнного стану в минулому році, серед населення спостерігався "хаос".

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