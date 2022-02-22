Підвищено заходи безпеки. В УЗ розповіли, що буде із поїздами на Донбас

"Укрзалізниця" на тлі ескалації на Донбасі не планує скасовувати потяги, які прямують на схід. В УЗ нагадали, що повідомлення із окупованими територіями немає.

"Укрзалізниця не має сполучення з окупованими територіями, технічно не може і не буде його мати, але ми, звичайно, з'єднуємо Україну з українським Донбасом. Зокрема, швидкісний рух доходить до міста Покровськ. Це важливий і принциповий для нас напрямок. Ми продовжуємо штатно працювати. Звичайно, підвищені всі заходи безпеки. Ніякі провокації нас не зупинять в цьому", - сказав Перцовський.

Також він підкреслив, що українці можуть скористатися послугами "Укрзалізниці", щоб повернутися з-за кордону, у разі відсутності авіасполучень.

"І до Львова, і до Києва можна доїхати зручно і швидко з пересадкою в Перемишлі. Також є повідомлення через Варшаву і Відень, тому ніякої паніки", - підсумував він.